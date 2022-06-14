В Казани загорелось здание молодежной организации. Пожар распространился на 800 квадратных метров, сообщили в МЧС. Эвакуировать удалось 80 человек. По официальным данным, внутри больше никого нет.

Пока известно, что пожар начался на чердаке и быстро перешел на крышу. Подробности – в эфире канала Москва 24.