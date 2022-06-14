Пожар произошел в здании арт-резиденции фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" в Казани.

По предварительным данным, возгорание произошло на чердаке, на данный момент полыхает крыша. Люди, которые в момент пожара находились внутри, смогли сами выбраться на улицу, никто не пострадал.

Уточняется, что здание является историческим памятником республиканского значения. В 2020 году там провели масштабную реставрацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

