Два велосипедиста столкнулись на пешеходном переходе в центре столицы

В Москве начался велосипедный сезон, а вот правила вождения многие подзабыли. В Сети появились кадры аварии в центре города.

Между рядами столкнулись два велосипедиста, один из них врезался в стоящую в заторе машину. И все это произошло прямо на пешеходном переходе. Прохожие не пострадали.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.