Вооруженные силы Украины 80 раз обстреляли ДНР за сутки

ВСУ за сутки обстреляли ДНР 80 раз. Об этом сообщили в республике. Погибли пять мирных жителей, ранены еще 39 человек.

По некоторым данным, украинская группировка под Донецком может насчитывать более 14 тысяч человек. Подробности в эфире телеканала Москва 24.