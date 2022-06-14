Пожар в квартире произошел на западе столицы

На западе Москвы в эти минуты работают спасатели. Там загорелась квартира в многоэтажке.

Судя по кадрам от очевидцев, пожар на предпоследнем этаже. Балкон выгорел уже почти полностью. Данных о пострадавших нет. Подробности в эфире телеканала Москва 24.