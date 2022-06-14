В Брянской области произошел взрыв от снаряда

В Клинцах Брянской области произошел взрыв. Город находится в 50 километрах от границы с Украиной.

Снаряд задел часть военной базы и жилой комплекс. Одна женщина пострадала. Во многих домах выбило окна. После взрыва в воздух подняли вертолеты.

Жители сообщили, что на какое-то время в городе пропали свет и вода. К этой минуте подачу уже восстановили. Подробности в эфире телеканала Москва 24.