Двое детей погибли в море в Крыму

Двоих малышей унесло в открытое море в Крыму на надувном матрасе. К моменту прибытия спасателей реанимировать 5-летнюю девочку и 4-летнего мальчика не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал сильный ветер. Отец рассказал, что стихия унесла детей моментально и никому из 12 человек не удалось до них доплыть.

В Калужской области под танцующими подростками рухнула сцена. Во время празднования дня города Малоярославца перед зрителями выступал хореографический коллектив. Дети получили ушибы и ссадины. В соцсетях призывают найти того, кто ответит за наскоро сколоченную сцену. Местные власти заверяют, что в случае поступления жалоб начнется расследование инцидента.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали прохожего с пантерой. Мужчина выгуливал хищника без намордника по парку и предлагал отдыхающим сфотографироваться со зверем. При проверке выяснили, что у мужчины есть лицензия, которая позволяет содержать хищника только в зоопарках за пределами Санкт-Петербурга. Да и необходимых справок от ветеринара тоже не оказалось. В полиции возбудили административное дело. Пантеру изъяли.

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