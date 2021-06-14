В Новосибирске локализовали пожар на АЗС на площади 1,2 тыс кв м

В Новосибирске локализовали пожар на АЗС на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

По некоторым данным, огонь вспыхнул во время заправки автомобиля. За этим последовали несколько взрывов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

