16 человек пострадали в результате ЧП на автозаправке в Новосибирске

В результате пожара на автозаправке Новосибирска пострадали, согласно последним данным, 16 человек, среди них двое пожарных, которые приехали на вызов. Они госпитализированы.

Уточняется, что на горящей заправке произошло не менее пяти взрывов. За ними последовала ударная волна, которую ощутили жители соседних домов.

К этой минуте площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Как сообщают в региональном МЧС там продолжают взрываться емкости и баллоны с топливом. Соседние улицы перекрыты.

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