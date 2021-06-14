Полуголый мужчина в Астрахани бросался на других с ножом

Полуголого мужчину с ножом в руке задержали в Астрахани. Это водитель внедорожника. Сначала он проехал под кирпич, а когда его попытались остановить другие участники движения, стал бросаться на них, зажимая в руке нож.

Судя по кадрам, очевидцы не пускали его за руль. А когда водитель внедорожника все же уселся в свою машину, самые отчаянные стали кидать камни в лобовое стекло. Полиция подозревает, что полуголый мужчина был пьян. Его отправили на освидетельствование.

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