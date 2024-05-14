Новости регионов: стрельба у торгового центра произошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла стрельба у торгового центра. По данным СМИ, мужчина на китайской внедорожнике выстрелил в другого водителя, с которым не смог разъехаться на парковке. Нападавший с места скрылся, а пострадавшего отвезли в больницу.

Южный окружной военный суд вынес приговор троим обвиняемым в подготовке теракта в Карачаево-Черкесской республике. Им назначено по 18,5 года заключения, сообщили в ФСБ РФ. Отмечается, что террористы установили контакты с другими боевиками международной террористической организации в Сирии. По их указанию фигуранты прибыли в Черкесск и планировали атаковать одно из административных зданий с помощью самодельных бомб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.