Полиция задержала водителя, который украл кошелек на МКАД

Полиция задержала водителя, который украл кошелек на Московской кольцевой автодороге. Инцидент произошел на проезжей части и попал на видео.

На 63-м километре МКАД байкер на ходу выронил портмоне, в котором оказалось 400 тысяч рублей. Бесхозный предмет заметил водитель "Газели". Он притормозил, перекрыл движение и чуть не устроил аварию, но забрал портмоне себе. Подозреваемого задержали.

Выяснилось, что деньги он уже успел потратить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

