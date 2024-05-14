Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 16:45

Происшествия

Полиция задержала водителя, который украл кошелек на МКАД

Полиция задержала водителя, который украл кошелек на МКАД

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Полиция задержала водителя, который украл кошелек на Московской кольцевой автодороге. Инцидент произошел на проезжей части и попал на видео.

На 63-м километре МКАД байкер на ходу выронил портмоне, в котором оказалось 400 тысяч рублей. Бесхозный предмет заметил водитель "Газели". Он притормозил, перекрыл движение и чуть не устроил аварию, но забрал портмоне себе. Подозреваемого задержали.

Выяснилось, что деньги он уже успел потратить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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