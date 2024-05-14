Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 15:30

Происшествия

Новости часа: 82 человека арестованы из-за погромов во французской Новой Каледонии

Новости часа: 82 человека арестованы из-за погромов во французской Новой Каледонии

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Во французской Новой Каледонии жители устроили массовые погромы. Они подожгли некоторые автосалоны и предприятия, разграбили супермаркеты в столице Нумеа. Арестовали 82 человека. Поводом для беспорядков стали изменения в избирательном праве. Правительство установило комендантский час, отправило на остров спецназ и четыре отряда полиции.

Между тем в американском Балтиморе подорвали остатки обрушившегося в марте моста, чтобы расчистить акваторию и убрать судно, которое врезалось в опору.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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