Новости мира: более 20 чиновников в Киргизии наказали после наезда грузовика на детей

В Киргизии наказали более 20 чиновников после наезда грузовика на детей. Шестеро были уволены, остальных привлекли к дисциплинарным санкциям за то, что не обеспечили безопасность. 2 мая в школьников въехал мини-грузовик, скатившийся с горы. 18 детей после этого отправили в больницы.

Между тем в Ереване полиция задержала около 40 участников акций протеста, сообщило МВД Армении. Митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна проходят в центре города с 9 мая. Митингующие собираются у здания кабинета министров, а также перекрывают основные магистрали, блокируя движение.

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