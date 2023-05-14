Названа предварительная причина пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти

Причиной крупного пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщает МЧС.

Возгорание началось в покрасочном цехе производственного здания. Общая площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. В борьбе с огнем задействовали больше 300 человек, а также 69 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

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