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Происшествия

Названа предварительная причина пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти

Названа предварительная причина пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти

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Причиной крупного пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщает МЧС.

Возгорание началось в покрасочном цехе производственного здания. Общая площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. В борьбе с огнем задействовали больше 300 человек, а также 69 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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