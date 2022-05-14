Минимум 8 человек погибли при стрельбе в супермаркете в США – СМИ

По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Среди погибших есть предполагаемый преступник. Один из раненых находится в критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

