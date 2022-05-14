Появилось видео момента смертельной аварии на Кольской улице в Москве. Там погиб мотоциклист.

На кадрах видно, как мотоцикл врезался в легковую машину, которая поворачивала налево, в Новый Берингов проезд. От удара байкер вылетел из седла на дорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

