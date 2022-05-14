Мотоциклист погиб в аварии на Кольской улице

Мотоциклист погиб на Кольской улице в Москве. Он столкнулся с легковой машиной, которая поворачивала налево в Новый Берингов проезд. Это видно на записи с камеры видеонаблюдения.

От удара мотоциклист перелетел через машину. Он скончался на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

