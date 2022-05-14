Ракетчики и артиллеристы в течение ночи поразили более 500 объектов ВСУ. Следователи оценят законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и области.

О главных новостях последнего часа смотрите в сюжете телеканала Москва 24.