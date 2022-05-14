Ракетчики и артиллеристы в течение ночи поразили более 500 объектов ВСУ.

На одной из баз украинского националистического полка "Азов" в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск, а также выхода на границу с Россией.

Мирные жители вспоминают как почти два месяца вместе с семьей им приходилось прятался в бомбоубежище на заводе, который оккупировали украинские военные.

Точными ударами артиллерия ЛНР прорывает многокилометровую линию обороны. Укрепрайон под Светлодарском на востоке Донбасса находится под контролем украинских силовиков. Для точного удара по траншеям, блиндажам и бетонным укреплениям используют дроны.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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