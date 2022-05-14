Автомобиль перевернулся на Третьем транспортном кольце в Москве

На внешней стороне Третьего транспортного кольца произошла авария. Водитель не справился с управлением на съезде на 1-й Угрешский проезд, наехал на ограждение и перевернулся. О пострадавших пока ничего не сообщается.

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