Три человека пострадали во время стрельбы в Милуоки

Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате стрельбы в американском городе Милуоки на севере страны. ЧП произошло в тот момент, когда завершалась баскетбольная игра – полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.

После того, как раздались выстрелы, со стадиона ринулась толпа людей. Подробности о преступнике пока не сообщаются. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.