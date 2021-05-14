Пожар в жилом доме в Екатеринбурге локализовали

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Ему присвоен третий ранг.

Эвакуированы уже десятки людей, сообщает МЧС. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области, там начали проверку.

Изначально в восьмиэтажном здании в Екатеринбурге загорелась кровля. Затем огонь перекинулся на верхние этажи, начали гореть перекрытия на чердаке. Многоэтажку тушат больше 70 пожарных, работают 22 единицы техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.