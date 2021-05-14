У посольства Израиля в Москве усилили полицейское патрулирование

У посольства Израиля в Москве усилено полицейское патрулирование. Это связано с обострением конфликта в секторе Газа.

Армия Израиля не подтвердила начало сухопутной операции, но авианалеты продолжаются. В ночь на 14 мая 160 самолетов атаковали 150 целей. ХАМАС накануне снова обстреливал Тель-Авив и другие города ракетами.

С начала недели погибли уже больше 100 человек, жертвы есть с обеих сторон. В пятницу в аэропорт Бен-Гурион прекратили летать российские авиакомпании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.