14 мая, 12:15
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж из банкоматов. Задержанные промышляли сразу в нескольких регионах и делали большие паузы между преступлениями.
В апреле прошлого года один из них в маске вошел в помещение банка в Мордовии. С помощью аэрозольного баллончика он повредил камеру видеонаблюдения. Затем взломал банкомат и забрал оттуда почти два миллиона рублей. Аналогичное преступление было совершено в Тюмени в ноябре 2016 года. Тогда похитили намного больше – около 13 миллионов рублей.
В полиции считают, что задержанные могут быть причастны к кражам из банкоматов на территории Краснодарского края, Иркутской, Новосибирской, Калужской, Курганской, Тамбовской и Ярославской областей. Общая сумма ущерба составляет более 50 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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