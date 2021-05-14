Новости России: в Ульяновской области произошел пожар в здании бывшей школы

В Ульяновской области вспыхнуло здание бывшей школы. ЧП произошло в местном поселке Чердаклы. Видео пожара появилось соцсетях. Несмотря на сильный огонь, никакой угрозы для местных жителей не было. Спасателям уже удалось справиться с пожаром. Причины возгорания пока неизвестны.

В Орле вместо дороги в деревню заасфальтировали путь к особняку мэра. Против Юрия Парахина завели уголовное дело. Его вывели на чистую воду после того, как скорая не смогла проехать к ветерану в деревне Сабурово. Машина застряла в грязи, и врачам пришлось пробираться к женщине со всем оборудованием пешком. На ремонт улицы у администрации якобы, никак не хватало денег. Однако на новый асфальт в деревне Кондырева, где оказался дом мэра, нашли 42,5 миллиона рублей. Теперь в этом будет разбираться прокуратура.

Петербуржец решил пробраться в Эрмитаж по водосточной трубе. Полицейские это заметили и сняли парня с Зимнего дворца. Как заявил почитатель искусства, он хотел зайти через центральный вход, но его не пустили. По его словам, это не было акцией протеста. Просто мужчина очень хотел попасть в музей. Об этом случае стало известно в соцсетях. Пользователи парня поддержали. Написали в комментариях, что учитывая цены на билеты в Эрмитаж, готовы были бы и сами карабкаться по водостоку.

В республике Коми на одной из рек в районе города Усинска обнаружили большое нефтяное пятно. Фотографиями черного от нефти льда, плывущего по реке Колве, поделились в соцсетях экологи. По мнению специалистов, топливо попало в воду после аварии на Ошском месторождении, которая произошла во вторник. При этом экологи говорят, что не видят, чтобы с последствиями ЧП кто-то пытался бороться.

В Тюменской области отряды МЧС, сотрудники лесоохраны и добровольцы продолжают борьбу с лесными пожарами. Пока им удается сдерживать распространение огня и не давать ему перекидываться на жилые дома. Параллельно ведется розыск тех, кто разжигал в лесу костры или жег в полях траву. Нарушителям уже выписали штрафы на сумму в общей сложности более двух с половиной миллионов рублей.