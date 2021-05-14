Новости России: в Ульяновской области произошел пожар в здании бывшей школы

07:45
В Ульяновской области вспыхнуло здание бывшей школы. ЧП произошло в местном поселке Чердаклы. Видео пожара появилось соцсетях. Несмотря на сильный огонь, никакой угрозы для местных жителей не было. Спасателям уже удалось справиться с пожаром. Причины возгорания пока неизвестны.
В Орле вместо дороги в деревню заасфальтировали путь к особняку мэра. Против Юрия Парахина завели уголовное дело. Его вывели на чистую воду после того, как скорая не смогла проехать к ветерану в деревне Сабурово. Машина застряла в грязи, и врачам пришлось пробираться к женщине со всем оборудованием пешком. На ремонт улицы у администрации якобы, никак не хватало денег. Однако на новый асфальт в деревне Кондырева, где оказался дом мэра, нашли 42,5 миллиона рублей. Теперь в этом будет разбираться прокуратура.
Петербуржец решил пробраться в Эрмитаж по водосточной трубе. Полицейские это заметили и сняли парня с Зимнего дворца. Как заявил почитатель искусства, он хотел зайти через центральный вход, но его не пустили. По его словам, это не было акцией протеста. Просто мужчина очень хотел попасть в музей. Об этом случае стало известно в соцсетях. Пользователи парня поддержали. Написали в комментариях, что учитывая цены на билеты в Эрмитаж, готовы были бы и сами карабкаться по водостоку.
В республике Коми на одной из рек в районе города Усинска обнаружили большое нефтяное пятно. Фотографиями черного от нефти льда, плывущего по реке Колве, поделились в соцсетях экологи. По мнению специалистов, топливо попало в воду после аварии на Ошском месторождении, которая произошла во вторник. При этом экологи говорят, что не видят, чтобы с последствиями ЧП кто-то пытался бороться.
В Тюменской области отряды МЧС, сотрудники лесоохраны и добровольцы продолжают борьбу с лесными пожарами. Пока им удается сдерживать распространение огня и не давать ему перекидываться на жилые дома. Параллельно ведется розыск тех, кто разжигал в лесу костры или жег в полях траву. Нарушителям уже выписали штрафы на сумму в общей сложности более двух с половиной миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: