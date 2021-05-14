Четыре машины и мотоцикл столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве

В Москве произошла крупная авария на Волоколамском шоссе. В районе дома № 62 столкнулись четыре машины и мотоцикл. В результате ДТП пострадали два человека.

На внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе произошло ДТП. Автомобилисты увидели, что вся дорога засыпана кирпичами. Чуть дальше стоят несколько поврежденных машин, причем багажник одной их них всмятку. Очевидцы предположили, что именно там водитель перевозил кирпичи, которые от удара рассыпались по дороге.

На МКАД в районе Профсоюзной столкнулись две машины. Легковушка въехала в грузовик. О пострадавших не сообщается.