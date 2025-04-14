Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 апреля.

На дублере Ленинского проспекта в Москве мусоровоз устроил стихийную свалку. По словам очевидцев, водитель нажал не на ту кнопку. В результате кузов открылся, а мусор вывалился прямо на дорогу. На месте работают оперативные службы, специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.

В ТиНАО открылся новый корпус школы № 1788. Здание рассчитано на 1 тысячу мест, и в нем есть все необходимое для обучения и творчества. Кроме того, там появился новый детский сад на 185 мест.

