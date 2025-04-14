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Новости

14 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 апреля

Мужчина кидался посудой из окна на северо-востоке Москвы

У церкви на Каширском шоссе загорелась охранная будка

Электросамокат взорвался у церкви в Зябликове

В Москве мужчина кидался посудой из окна

Движение на Рябиновой улице Москвы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения

Четыре грузовика столкнулись на МКАД

В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом 200 килограммов

ДТП произошло на внутренней стороне 108-го километра МКАД

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 апреля.

На дублере Ленинского проспекта в Москве мусоровоз устроил стихийную свалку. По словам очевидцев, водитель нажал не на ту кнопку. В результате кузов открылся, а мусор вывалился прямо на дорогу. На месте работают оперативные службы, специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.

В ТиНАО открылся новый корпус школы № 1788. Здание рассчитано на 1 тысячу мест, и в нем есть все необходимое для обучения и творчества. Кроме того, там появился новый детский сад на 185 мест.

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