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Новости

14 апреля, 07:00

Происшествия

Новости регионов: огромный провал образовался на одной из дорог на Сахалине

Новости регионов: огромный провал образовался на одной из дорог на Сахалине

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Огромный провал образовался на одной из дорог между селами на Сахалине. Причиной стало подтопление талыми водами. Как сообщили в региональном Минтрансе, проезд в районе временно закрыли, а дорожники приступили к восстановлению трассы. Туда направлены самосвалы, экскаватор, бульдозер и погрузчик.

В Алтайском крае сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Только за несколько часов спасатели зафиксировали больше сотни возгораний. Чаще всего горит сухая прошлогодняя трава. В одном из районов огонь подбирался к селу, но его удалось остановить. В регионе ввели резерв личного состава и техники, а за обстановкой следят с помощью коптеров. С них же отслеживают нарушителей противопожарного режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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