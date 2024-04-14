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14 апреля, 18:30

Происшествия

Новости регионов: деревянный мост смыло под Тюменью

Новости регионов: деревянный мост смыло под Тюменью

Грузовик загорелся на эстакаде над пересечением МКАД и Липецкой улицы

Движение транспорта восстановили на 55-м км МКАД

Два автомобиля столкнулись на 80-м км МКАД

Грузовой автомобиль попал в ДТП на внутренней стороне 55-го км МКАД

Грузовой автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ на 55-м км МКАД

Колесо от фуры перелетело через все полосы на МКАД

Новости регионов: сильный ливень с градом вызвал подтопления в Кабардино-Балкарии

Сирены включались пять раз в северной части Израиля в ночь на 14 апреля

Такси врезалось в бетонное ограждение на 27-м км МКАД

Под Тюменью смыло деревянный мост из-за паводка. Спасателям пришлось вылавливать его обломки из бурного потока.

Массовая драка произошла в Саратове. В ней участвовали около 20 человек. Один из участников потасовки сел за руль и пытался давить противников. Он несколько раз таранил толпу.

На горнолыжном курорте Шерегеш устроили "Свадебный спуск" 53 пары. Они скатились с горы в своих свадебных нарядах. Заезд посвятили году семьи в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществорегионывидеоЕкатерина Фоменко
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