Новости регионов: деревянный мост смыло под Тюменью

Под Тюменью смыло деревянный мост из-за паводка. Спасателям пришлось вылавливать его обломки из бурного потока.

Массовая драка произошла в Саратове. В ней участвовали около 20 человек. Один из участников потасовки сел за руль и пытался давить противников. Он несколько раз таранил толпу.

На горнолыжном курорте Шерегеш устроили "Свадебный спуск" 53 пары. Они скатились с горы в своих свадебных нарядах. Заезд посвятили году семьи в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

