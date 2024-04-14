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14 апреля, 09:30

В мире

Сирены включались пять раз в северной части Израиля в ночь на 14 апреля

Сирены включались пять раз в северной части Израиля в ночь на 14 апреля

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В ночь на 14 апреля в северной части Израиля пять раз включались сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Армейские подразделения были приведены в повышенную боевую готовность.

Ранее представители корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что наносят удар по территории Израиля с помощью беспилотников и ракет. Эти действия стали ответом на израильскую атаку на иранское консульства в Сирии в начале апреля 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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