14 апреля, 09:30В мире
Сирены включались пять раз в северной части Израиля в ночь на 14 апреля
В ночь на 14 апреля в северной части Израиля пять раз включались сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Армейские подразделения были приведены в повышенную боевую готовность.
Ранее представители корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что наносят удар по территории Израиля с помощью беспилотников и ракет. Эти действия стали ответом на израильскую атаку на иранское консульства в Сирии в начале апреля 2024 года.
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