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14 апреля, 22:15

Происшествия

На юге Москвы дерево упало на два автомобиля

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На юге Москвы дерево упало на два автомобиля. Это произошло на Педагогической улице у дома номер 6.

Как сообщают очевидцы, дерево вырвало с корнем из-за сильных порывов ветра. Ствол рухнул на площадку для мусорных контейнеров, зацепил провода и две легковушки, одна из которых была припаркована у дома. Все уже убрали с дороги, ствол распилили, подняли с помощью экскаватора и по частям увезли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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