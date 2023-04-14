На юге Москвы дерево упало на два автомобиля. Это произошло на Педагогической улице у дома номер 6.

Как сообщают очевидцы, дерево вырвало с корнем из-за сильных порывов ветра. Ствол рухнул на площадку для мусорных контейнеров, зацепил провода и две легковушки, одна из которых была припаркована у дома. Все уже убрали с дороги, ствол распилили, подняли с помощью экскаватора и по частям увезли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.