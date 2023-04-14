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14 апреля, 18:15

Происшествия

Поле с сухой травой загорелось рядом с Подольском

Поле с сухой травой загорелось рядом с Подольском

Поле с сухостоем загорелось рядом с трассой М-2 "Крым"

Поле загорелось в подмосковном Подольске

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Вдоль трассы М-2 "Крым" загорелось поле

Сухая трава загорелась вдоль трассы М-2 в Подмосковье

На юге Подмосковья загорелось поле рядом с дорогой

Поле с сухостоем загорелось рядом с Подольском. Известно, что очаг возгорания находился рядом с трассой М-2 "Крым". Пожарным удалось справиться с огнем в условиях сильного ветра, который быстро увеличивал площадь пламени.

Трава горит и в подмосковной Щербинке, а также других регионах страны – на Алтае и в Мордовии, где огонь перекинулся на дачные дома. Дело в том, что люди жгут прошлогоднюю траву, несмотря на все предостережения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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