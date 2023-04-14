Новости мира: в Колумбии обрушился мост через реку реку Ла-Вьеха

В Колумбии обрушился мост через реку реку Ла-Вьеха. На кадрах видно, как мост, по которому в это время ехали автомобили, внезапно складывается практически пополам. Никто не погиб, только несколько человек получили травмы. Что послужило причиной крушения моста, пока неизвестно.

В Китае опубликовали видео перевозки самой большой в мире башни, предназначенной для дегидрирования пропана. Сооружение погрузили на многоколесную платформу и бережно провезли по улицам. Длина гигантской башки – 138,5 метра, диаметр – почти 11 метров, а весит конструкция более 2,5 тысячи тонн.

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