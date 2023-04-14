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Происшествия

Уголовное дело завели на петербургского школьника, который открыл стрельбу по ученикам

Уголовное дело завели на петербургского школьника, который открыл стрельбу по ученикам

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Против 16-летнего школьника, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в одной из школ Санкт-Петербурга, возбудили уголовное дело. Сначала подросток произвел несколько выстрелов во дворе школы, а затем зашел в здание и начал стрелять по детям.

На место ЧП быстро приехали сотрудники полиции, а позже – следователи. Оружие у подростка изъяли. Во время стрельбы пострадали четыре школьника. Детям оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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