Четыре обстрела произошло в приграничных к Украине регионах РФ за сутки

Четыре обстрела за сутки произошло в приграничных к Украине регионах России.

В Подмосковье планируют создать 70 тысяч рабочих мест в 2022 году.

Разработчик игр "Ведьмак" и Cyberpunk 2077 прекращает сотрудничество с компаниями из РФ.

