Восемь человек пострадали в результате обстрела силами ВСУ поселка городского типа Климово в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В МВД заявили о росте количества заведомо ложных сообщений об угрозе взрывов в России.

Для решения проблем продовольствия в мире, Запад должен отменить санкции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.