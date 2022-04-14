Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины.

В результате были повреждены жилые дома и социальные объекты, информации о пострадавших нет.

Ранее руководитель региона уже сообщал об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе. По словам Гладкова, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже не было выявлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.