СК РФ опубликовал кадры последствий обстрела в Брянской области

Следственный комитет опубликовал кадры последствий обстрела в Брянской области.

По данным следователей, два украинских боевых вертолета произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один ребенок 2020 года рождения.

По факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области возбуждено уголовное дело.