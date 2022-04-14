В Белгородской области из-за обстрелов эвакуировали жителей двух сел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Москве усилят меры для импортозамещения и производства лекарств, заявил Сергей Собянин.

Резкий отказ от ресурсов из РФ существенно повлиял бы на экономику еврозоны, заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.