Обстрел поселка в Брянской области осуществили два украинских вертолета – СК

Следственный комитет России сообщил, что поселок Климово в Брянской области был обстрелян украинской стороной боевыми вертолетами. Уточняется, что вертолеты ВСУ, снабженные тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство РФ.

В результате обстрела оказались повреждены не менее шести домов на улице Заречной и улице Ленина, семь человек получили ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены обстоятельства произошедшего для привлечения виновных к ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.