СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка Климово Брянской области. В результате обстрела повреждены не менее шести домов, пострадали семь человек.

В Центробанке РФ назвали заморозку своих ресурсов беспрецедентной.

РФ будет вынуждена принимать меры обеспечения безопасности и обороны при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявили в МИД РФ.