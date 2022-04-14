СК РФ возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области со стороны Украины

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка Климово Брянской области.

По данным следствия, 14 апреля два вертолета Вооруженных сил Украины, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России. Они нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам поселка.

"В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 года рождения", – говорится в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.