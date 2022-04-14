В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области

Состояние двоих из семи пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое. Об это заявил Минздрав РФ.

Экспорт энергоносителей России на Запад будет сокращаться. Надо его переориентировать, рассказал Владимир Путин.

Белый дом признал, что США агрессивно делают шаги, чтобы отвязать Европу от импорта энергоносителей РФ.