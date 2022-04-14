Беременная женщина и ребенок оказались среди пострадавших при обстреле в Брянской области

Беременная женщина и ребенок оказались среди пострадавших при обстреле Брянской области со стороны Украины. Об этом рассказали врачи.

Ситуация с ликвидностью в банках полностью нормализовалась, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Власти Москвы разрабатывают новые меры поддержки для производителей лекарств, сообщил Сергей Собянин.