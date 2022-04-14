В Брянской области потушили пожар в двух домах после обстрела ВСУ

В Брянской области потушили пожар в двух домах после украинского обстрела. С 15 апреля школы там переводят на дистанционный режим. Об этом сообщили власти.

Правительство направит более трех миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Темпы роста цен замедляются. Это позволит и дальше снижать ключевую ставку, заявили в Центробанке.