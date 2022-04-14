Семь человек пострадали при обстреле ВСУ жилых домов в Брянской области

Семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщил представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

Ранее стало известно, что автомобильный пункт пропуска у границы подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ. В момент происшествия на территории погранпункта находились украинские беженцы.

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