ВС Украины обстреляли жилые дома в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Брянской области, есть пострадавшие, подтвердил глава региона Александр Богомаз.

Ранее стало известно, что пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи, расположенный в Брянской области на границе с Украиной, обстреляли с миномета. Обстрел велся с Украины 13 апреля. В этот момент на территории пункта пропуска находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев.

