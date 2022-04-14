При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали семь человек

Семь человек, в том числе беременная и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщил ТАСС представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

Ранее стало известно, что пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи, расположенный в Брянской области на границе с Украиной, обстреляли с миномета. Обстрел велся с Украины 13 апреля. В этот момент на территории пункта пропуска находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

