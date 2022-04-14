Легковой автомобиль столкнулся со скорой в Твери

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали.

От удара машина скорой помощи перевернулась, а внедорожник выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.